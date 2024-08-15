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Улыбайтесь, господа, мы побеждаем!

Улыбайтесь, господа, мы побеждаем!

Наш ответ индустрии ненависти Запада Даже откровенные враги России были шокированы всплеском психической активности наших (наших ли?) военблогеров-паникеров.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Если это больные люди, как пишет автор, их надо на время полностью отлучить от интернета и поместить на лечение в профильные учреждения.... Мы же не звери. Не можем спокойно смотреть, как рядом погибают от тяжелейшей болезни &quot;золотые перья России&quot;. ВСЕХ ВЫЛЕЧИМ!
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