Улыбайтесь, господа, мы побеждаем!

Ратник Ратник

Если это больные люди, как пишет автор, их надо на время полностью отлучить от интернета и поместить на лечение в профильные учреждения.... Мы же не звери. Не можем спокойно смотреть, как рядом погибают от тяжелейшей болезни "золотые перья России". ВСЕХ ВЫЛЕЧИМ!