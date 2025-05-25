Жители московского дома, где взорвался газ, рассказали о странностях

На улице Генерала Тюленева в результате взрыва газа, который произошел в одном из подъездов многоэтажного дома, были эвакуированы жильцы двух подъездовНа улице Генерала Тюленева в результате взрыва газа, который произошел в одном из подъездов многоэтажного дома, были эвакуированы жильцы двух подъездов.
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