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Аргументы и Факты

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Раскрыт тайный план Зеленского: стало известно, что скоро ждет Сырского

Раскрыт тайный план Зеленского: стало известно, что скоро ждет Сырского

Глава киевского режима Владимир Зеленский пока не намерен отправлять в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, поскольку тому отведена роль «громоотвода» за неудачи на фронте, заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном комментарии для aif.

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