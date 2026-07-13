Раскрыт тайный план Зеленского: стало известно, что скоро ждет Сырского

Глава киевского режима Владимир Зеленский пока не намерен отправлять в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, поскольку тому отведена роль «громоотвода» за неудачи на фронте, заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном комментарии для aif.