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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин не считает чемпионство «Динамо» в этом сезоне чудом: «Должно закончиться время, когда мы не выигрывали. Верю в это»

Тюкавин не считает чемпионство «Динамо» в этом сезоне чудом: «Должно закончиться время, когда мы не выигрывали. Верю в это»

– Ваши личные цели на этот сезон и цели команды? – Личные цели – забить как можно больше. В каком-то из сезонов мне хочется стать лучшим бомбардиром лиги, для этого все есть.

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