Томенко и Романенко поздравили адвокатов Алтайского края с профессиональным праздником

Политики пожелали специалистам отрасли здоровья, счастья, успехов и семейного благополучия Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили адвокатов Алтайского края с профессиональным праздником.
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