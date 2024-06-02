Эдриан Ньюи станет совладельцем команды Mercedes в Формуле 1?Getty Images / Red Bull Content PoolКоманда Mercedes обратилась к главному конструктору Red Bull Racing Эдриану Ньюи с щедрым предложением, пишет немецкий F1-Insider со ссылкой на собственные источники.
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