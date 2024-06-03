В центральный аппарат СК России будет представлена информация о расследовании обстоятельств некачественного оказания косметологических услуг в Санкт-Петербурге

В СМИ сообщается, что в Санкт-Петербурге 24-летнюю девушку госпитализировали в реанимацию из салона на дому на Владимирском проспекте из-за чрезмерной дозы новокаина, которую мастер ввёл, чтобы снизить боль при выполнении татуировки.
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