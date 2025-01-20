Военный священник Мищенко: Некрещённым на передовой надо пройти таинство обряда

Таким образом крещённые воины русской армии спасают себя от гибели на линии боевого соприкосновения.Стало известно о том, что военный священник группировки войск «Днепр» иерей Сергий Мищенко в боевых условиях провёл праздничное богослужение на Каховском направлении фронта и рассказал о чудесных спасениях русских воинов после обряда крещения.