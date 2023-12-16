Тренер Тарасова посоветовала Овечкину тренироваться и немного потерпеть

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала совет капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину, который не может прервать безголевую серию.
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