Обвинение запросило 8 лет колонии для экс-зампрокурора Новосибирской области

Гособвинение запросило 8 лет колонии для бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, которую обвиняют во взяточничестве и использовании полномочий вопреки интересам службы, сообщили в ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд Барнаула.