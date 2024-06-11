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Обвинение запросило 8 лет колонии для экс-зампрокурора Новосибирской области

Гособвинение запросило 8 лет колонии для бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, которую обвиняют во взяточничестве и использовании полномочий вопреки интересам службы, сообщили в ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд Барнаула.

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