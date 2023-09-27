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«На нашу зарплату можно жить и контракты не нужны». Боброва — о деньгах в фигурном катании

«На нашу зарплату можно жить и контракты не нужны». Боброва — о деньгах в фигурном катании

Мнение олимпийской чемпионки.Мнение олимпийской чемпионки.Российская фигуристка Екатерина Боброва, в 2014 году выигравшая золотую медаль Олимпийских игр в командном турнире, рассказала о финансовой составляющей в отечественном фигурном катании.

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