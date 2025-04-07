Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 970 подписчиков

80% русских хранят ненужные гаджеты: от кнопочных телефонов до планшетов

80% русских хранят ненужные гаджеты: от кнопочных телефонов до планшетов

Опрос показал, что 80% жителей России хранят дома ненужные гаджеты, в основном кнопочные телефоны. Респонденты объясняют это возможной пригодностью устройств в будущем и сложностью продажи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх