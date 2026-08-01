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Русская весна

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Су-34 наносят массированные авиаудары по базам врага (ВИДЕО)

Су-34 наносят массированные авиаудары по базам врага (ВИДЕО)

Су-34 наносят массированные удары по врагу на фронтах СВО. Тяжёлые авиабомбы ФАБ-1500 были применены по пункту временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Орехова Запорожской области.

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