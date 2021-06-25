Вести Кузбасс

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К вакцинации в Кузбассе готовятся и частные стоматологические клиники

К вакцинации в Кузбассе готовятся и частные стоматологические клиники

А сейчас данные по коронавирусу. За сутки в регионе плюс 173 новых случая. 5 человек скончались. 91 выздоровел.

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