Угроза атаки беспилотников ВСУ объявлена в Сочи и Сириусе

В Сочи и на федеральной территории Сириус объявлена возобновленная угроза атак беспилотников ВСУ. Главы администраций городов призвали жителей укрыться в безопасных местах и сохранять спокойствие, все силы готовы к отражению нападающих устройств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии