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Царьград

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Угроза атаки беспилотников ВСУ объявлена в Сочи и Сириусе

Угроза атаки беспилотников ВСУ объявлена в Сочи и Сириусе

В Сочи и на федеральной территории Сириус объявлена возобновленная угроза атак беспилотников ВСУ. Главы администраций городов призвали жителей укрыться в безопасных местах и сохранять спокойствие, все силы готовы к отражению нападающих устройств.

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