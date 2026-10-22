Государственная Дума на пленарном заседании 22 октября приняла в первом чтении законопроект, который расширяет возможности установления публичного сервитута для прокладки и капитального ремонта трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков: тематика ...
- АС Алтухов: производ...
- Зеленский ответил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым