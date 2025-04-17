Неожиданный факт: ветеринар рассказал, как часто нужно купать домашнего кота

Кот, свернувшийся клубком на подоконнике, может выглядеть как образец домашней чистоплотности. Но стоит ли помогать ему с гигиеной — или мы, вооружившись шампунем, на самом деле ему вредим? Ответ ветеринара удивил даже самых заботливых хозяев.
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