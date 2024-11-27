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Губернатор Богомаз: ПВО сбили 5 беспилотников над Брянской областью

Губернатор Богомаз: ПВО сбили 5 беспилотников над Брянской областью

Силы ПВО Минобороны РФ успешно сбили пять дронов самолетного типа над Брянской областью.В Брянской области силы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов.

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