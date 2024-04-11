Францию уличили в наращивании объемов импорта российского газа

Global Look Press/Christophe Gateau/dpa Франция занимает жесткую позицию по Украине на словах, а на деле наращивает импорт российского газа, сообщает 11 апреля издание Politico со ссылкой на данные аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).
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