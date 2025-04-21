Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Инвесторы вернут властям новых регионов угольные шахты для их ликвидации

Инвесторы вернут властям новых регионов угольные шахты для их ликвидации

Инвесторы в угольные активы новых территорий вернут регионам девять из 15 шахт, взятых в аренду год назад, для дальнейшей ликвидации.

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