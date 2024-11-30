Беглов: Чемпионат «Профессионалы» настраивает профобразование под запросы экономики

Финал мероприятия принял Электромашиностроительный колледж. Электромашиностроительный колледж на Варшавской улице в Петербурге уже два года является базовой организацией кластера «Машиностроение» федерального проекта «Профессионалитет».
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