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Водитель цементовоза не признал вину в жутком ДТП в Татарстане, его задержали

Водитель цементовоза не признал вину в жутком ДТП в Татарстане, его задержали

В МВД Татарстана раскрыли подробности смертельного ДТП с цементовозом в Апастовском районе. В ведомстве сообщили, что 28-летний водитель грузовика Foton значительно превысил скорость, двигаясь 117 км/ч вместо разрешенных 50 км/ч на участке с ремонтными работами.

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