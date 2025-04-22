Водитель цементовоза не признал вину в жутком ДТП в Татарстане, его задержали

В МВД Татарстана раскрыли подробности смертельного ДТП с цементовозом в Апастовском районе. В ведомстве сообщили, что 28-летний водитель грузовика Foton значительно превысил скорость, двигаясь 117 км/ч вместо разрешенных 50 км/ч на участке с ремонтными работами.