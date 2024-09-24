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В Госдуме отвергли претензии Киева на Керченский пролив

В Госдуме отвергли претензии Киева на Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что претензии украинской стороны на Керченский пролив не стоят и выеденного яйца, а судебное разбирательство в Гааге на этот счет является канцелярским надувательством.

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