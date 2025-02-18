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Кружит и не может сесть: Над Якутском случилась беда с Ан-24

Кружит и не может сесть: Над Якутском случилась беда с Ан-24

Над Якутском случилась беда с самолётом Ан-24. На борту несколько десятков пассажиров. Борт кружит над аэропортом и не может сесть.

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