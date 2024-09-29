Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Обычная  практика  - награжден ие  непричастных, наказание невиновных.В Петербурге спус...
  • Вячеслав Кудрявцев
    интересное фото! одна из бабенок,наверное,главный сварщик другая технолог, а тот в галстуке справа сборщик!это все он...В Петербурге спус...
  • Владимир Алтайцев
    По  всей стране такие сетки плетут.На Сахалине непро...

На Сахалине непромокаемую маскировочную сеть для бойцов СВО плетут прихожане Прихода Успения Пресвятой Богородицы

На Сахалине непромокаемую маскировочную сеть для бойцов СВО плетут прихожане Прихода Успения Пресвятой Богородицы

Легкую 5-килограммовую маскировку передадут на фронт вместе с гуманитарной помощью: мылом, носками и зубной пастой до конца этой недели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
По  всей стране такие сетки плетут.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх