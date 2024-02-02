Алиев нашёл способ стать новым руководителем Армении: "Добро" от Пашиняна уже получено

Власти Армении согласились с тезисом Баку о необходимости принятия новой Конституции, где не будет отсылок к Нагорном Карабаху1 февраля Ильхам Алиев и Никол Пашинян сказали о необходимости изменения армянской Конституции, где не будет упоминаться Декларации о независимости.