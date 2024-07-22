По данным 2023 года, дезертирство стало самым распространённым уголовным нарушением в ВСУ. Об этом в эфире интернет-канала «Новини LIVE» заявил бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3-й ОШБ майор ВСУ, нацист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».