Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    И  флот  из  Севастополя  переведен  в  Новороссийск...Самообманы  на  войне  вредны.Офицер ВМФ: Иници...
  • Маша Глага
    Жаба. Двуличная тётка60% россиян не хо...
  • Игорь Васиков
    Западэнское рогульё! Куда ТЦКашники смотрят?!«Мы все такие!» –...

Экс-командир «Азова» жалуется, что дезертиров из ВСУ станет еще больше

Экс-командир «Азова» жалуется, что дезертиров из ВСУ станет еще больше

По данным 2023 года, дезертирство стало самым распространённым уголовным нарушением в ВСУ. Об этом в эфире интернет-канала «Новини LIVE» заявил бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3-й ОШБ майор ВСУ, нацист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх