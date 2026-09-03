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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Какое наследство из Африки получила Елена Ханга: Как выглядит взрослая дочь темнокожей телеведущей, которая рассказывала «про это»

Шоу-бизнес: Какое наследство из Африки получила Елена Ханга: Как выглядит взрослая дочь темнокожей телеведущей, которая рассказывала «про это»

Елена Ханга. Удивительно, как в судьбе одного человека могут переплестись континенты, эпохи и совершенно разные миры.

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