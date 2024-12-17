Аршавин оценил вероятность перехода Алексея Батракова из «Локомотива» в «Зенит»

Футболисту 19 лет Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию и бывший нападающий команды Андрей Аршавин высказал свое мнение о возможном переходе атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в петербургский клуб.