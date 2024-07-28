Смотреть Олимпийские игры в прямом эфире или по телевизору полезно для здоровья. Максим МорозовНевероятное волнение, если человек, за которого вы болеете, побеждает, разочарование, если он проигрывает, и множество стрессовых ощущений между ними.
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