Зарипов может занять руководящую должность в «Ак Барсе». К его назначению клуб готовит 3 громких подписания – Кузнецов в этом списке («СЭ»)

Вероятность назначения 44-летнего экс-игрока казанцев является высокой, сообщает «Спорт-Экспресс». Утверждается также, что к этому событию клуб готовит три крупных подписания, в число которых входит переход экс-форварда «Вашингтона» и СКА Евгения Кузнецова.