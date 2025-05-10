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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарипов может занять руководящую должность в «Ак Барсе». К его назначению клуб готовит 3 громких подписания – Кузнецов в этом списке («СЭ»)

Зарипов может занять руководящую должность в «Ак Барсе». К его назначению клуб готовит 3 громких подписания – Кузнецов в этом списке («СЭ»)

Вероятность назначения 44-летнего экс-игрока казанцев является высокой, сообщает «Спорт-Экспресс».  Утверждается также, что к этому событию клуб готовит три крупных подписания, в число которых входит переход экс-форварда «Вашингтона» и СКА Евгения Кузнецова.

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