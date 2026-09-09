Глава МИД ФРГ Вадефуль: Киев может сообщить живущим в ФРГ украинцам о призыве

Германия может предоставить Киеву данные об украинских мужчинах призывного возраста, которые живут в ФРГ, чтобы они вернулись на родину.
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