Талибы* стягивают силы к границам СНГ

Вновь разжигаемый таджикско-киргизский конфликт – не единственная горячая точка на юге СНГ. В середине сентября запрещённые в России талибы начали перебрасывать к границе Таджикистана тяжелую бронетехнику, танки и дополнительные подразделения.
Вновь разжигаемый таджикско-киргизский конфликт – не единственная горячая точка на юге СНГ. В середине сентября запрещённые в России талибы начали перебрасывать к границе Таджикистана тяжелую бронетехнику, танки и дополнительные подразделения.
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