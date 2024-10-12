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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер сборной Канады о вратарях: «Никакой тревоги нет. У нас есть ребята, которые побеждали на самом высоком уровне. Мы уверены в наших игроках»

Соревнование состоится в феврале и заменит Матч звезд НХЛ. Участие примут 4 команды – Канада, США, Швеция и Финляндия.

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