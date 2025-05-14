Футболисты СШОР‑8 стартовали в чемпионате ПФО

Два поражения в двух стартовых матчах чемпионата Приволжского федерального округа (бывшее Первенство МФС «Приволжье») потерпела молодая нижегородская команда СШОР‑8, которую тренирует известный в недавнем прошлом футболист Александр Сапета.
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