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Царьград

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Профсоюз выявил: 69% студентов медицины хотят работать через 5 лет

Профсоюз выявил: 69% студентов медицины хотят работать через 5 лет

Исследование профсоюза работников здравоохранения РФ показало, что 69,1% поколения "альфа" и 76,4% зумеров, обучающихся на медиков, планируют работать в здравоохранении через пять лет.

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