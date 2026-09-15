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Собянин: Московские медики выполнили более 31 тыс. операций в Донбассе

Собянин: Московские медики выполнили более 31 тыс. операций в Донбассе

Столичный градоначальник Сергей Собянин вручил награды города Москвы медикам клиник, оказывающим в составе выездных мультидисциплинарных бригад медицинскую помощь жителям Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

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