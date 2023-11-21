В Москве задержали мужчину, уснувшего в угнанном автомобиле

В Подмосковье местный житель обнаружил незапертую машину с ключами внутри, сел в нее и отправился в столицу, однако, прибыв на место, он уснул в автомобиле, после чего и был задержан, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.