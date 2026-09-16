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Царьград

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В двух районах Ростова отключили воду из-за аварий на трубах

В двух районах Ростова отключили воду из-за аварий на трубах

Подача воды в двух районах Ростова была приостановлена 16 сентября. Причиной стали аварии на трубопроводах, сообщила глава регионального министерства ЖКХ Антонина Пшеничная.

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