В двух районах Ростова отключили воду из-за аварий на трубах

Подача воды в двух районах Ростова была приостановлена 16 сентября. Причиной стали аварии на трубопроводах, сообщила глава регионального министерства ЖКХ Антонина Пшеничная.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КЕ Самый влиятельный...
- Посольство РФ в Д...
- "Остановилось сер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым