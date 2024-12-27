Жителям Украины подают в дома некачественный газ

Бывший глава комитета ЖКХ Общественного совета при Киевской городской администрации Олег Попенко заявил, что на Украине существует серьезная проблема с качеством природного газа, который поставляется населению, а потребители переплачивают за некачественный ресурс.
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