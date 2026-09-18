«После «гибридных атак» РФ – поддержка Киева стала ещё важнее» – Макрон объявил учения евроконтингента

«Коалиция желающих», которую готовят для ввода иностранных войск на Украину, через несколько недель проведёт совместные учения на территории Европы.
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