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«После «гибридных атак» РФ – поддержка Киева стала ещё важнее» – Макрон объявил учения евроконтингента

«После «гибридных атак» РФ – поддержка Киева стала ещё важнее» – Макрон объявил учения евроконтингента

«Коалиция желающих», которую готовят для ввода иностранных войск на Украину, через несколько недель проведёт совместные учения на территории Европы.

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