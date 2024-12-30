Великолепная пятёрка ОрелТаймс: настоящий генерал Алексей Тимошин

Завершаем публикацию рейтинга ОрелТаймс. Сегодня мы расскажем о прокуроре Орловской области Алексее Тимошине, без которого, уверены, не были бы удовлетворены тысячи обращений людей, возбуждены десятки уголовных дел по фактам коррупции и мошенничества.