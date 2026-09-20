Семененко надеется, что с визой для турнира в Словакии проблем не будет

Российский фигурист Евгений Семененко надеется, что проблем с получением визы для участия в турнире серии «Челленджер» в Словакии не возникнет.
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