Эксперт о последних заявлениях Пашиняна: Лавирование Еревана во внешней политике играет не в пользу России
Власти Армении в последнее время демонстрируют стремление несколько дистанцироваться от России и наладить сотрудничество с США и Евросоюзом.
Комментарии
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Ну нах@р нам нужны эти армяне? Сколько можно уговаривать и ублажать всю эту срань; армян, узбеков, таджиков, казахов грузинов и киргизов? Да пусть валят куда хотят. Придёт время и приползут сами, а не приползут так и не надо. Баба с воза места больше. Да ещё азеров чуть не забыл, всё это дерьмо на историческую родину.
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