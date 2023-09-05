Эксперт о последних заявлениях Пашиняна: Лавирование Еревана во внешней политике играет не в пользу России

Александр Ткаченко

Ну нах@р нам нужны эти армяне? Сколько можно уговаривать и ублажать всю эту срань; армян, узбеков, таджиков, казахов грузинов и киргизов? Да пусть валят куда хотят. Придёт время и приползут сами, а не приползут так и не надо. Баба с воза места больше. Да ещё азеров чуть не забыл, всё это дерьмо на историческую родину.