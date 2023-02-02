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Паулиста удален за удар Винисиусу по ноге. Защитник «Валенсии» получил прямую красную

Паулиста удален за удар Винисиусу по ноге. Защитник «Валенсии» получил прямую красную

Защитник Габриэл Паулиста удален за грубый фол на вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре. На 72-й минуте перенесенной игры 17-го тура Ла Лиги футболист «Валенсии» на фланге с размаха ударил ногой соперника, пробегающего мимо него с мячом.

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