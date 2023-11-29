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Чтобы там ни говорили конспирологи, мРНК не может изменить нашу ДНК

Чтобы там ни говорили конспирологи, мРНК не может изменить нашу ДНК

Она может играть важную роль в наших клетках, но даже у мРНК есть свои пределы. Хотя вакцины на основе матричной РНК (мРНК) разрабатывались в течение многих лет, поиск вакцины против SARS-CoV-2 вывел их на передний план.

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