ВСУ сбросили на Горловкучетыре взрывоопасных предмета

Сброс четырех взрывоопасных предметов на Горловку и обстрел города шестью снарядами осуществили украинские войска с начала суток, заявило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины 4 января в Telegram-канале ведомства.
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