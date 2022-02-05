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Биолог: коронавирусом можно заболеть снова сразу после выздоровления

Биолог: коронавирусом можно заболеть снова сразу после выздоровления

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Переболевшие коронавирусом люди могут повторно им заразиться сразу после выздоровления, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, пишет lenta.

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