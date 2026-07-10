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Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2:1 в 1/4 финала чемпионата мира.  Победный гол на 88-й минуте забил полузащитник Микель Мерино .

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