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Кирби заявил о готовности армии США вмешаться в случае победы России в СВО

Кирби заявил о готовности армии США вмешаться в случае победы России в СВО

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские военные вмешаются, если Россия добьётся победы в конфликте на Украине.

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Комментарии
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Лев Добрый
Этот придурок пока не знает, что наши Посейдоны уже ждут команду ПУСК!😎👈😜👍
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14 час.
федор
Дебилоид в роли адмирала ! А у тебя сучара духу хватит повоевать с Россией или падла думаешь что за лужей отсидишься? Утырок ты не поверишь как мы вас « любим» и мечтаем чтобы вы мрази наконец то дернулись , чтобы раз и навсегда уничтожить это блевотско - сатанинскую страну.. Подумай олух? Или вы только в Голливуде и в санкциях херои.
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12 час.
Алекс Сэм
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6 час.

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