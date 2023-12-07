Кирби заявил о готовности армии США вмешаться в случае победы России в СВО

федор

Дебилоид в роли адмирала ! А у тебя сучара духу хватит повоевать с Россией или падла думаешь что за лужей отсидишься? Утырок ты не поверишь как мы вас « любим» и мечтаем чтобы вы мрази наконец то дернулись , чтобы раз и навсегда уничтожить это блевотско - сатанинскую страну.. Подумай олух? Или вы только в Голливуде и в санкциях херои.