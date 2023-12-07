Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские военные вмешаются, если Россия добьётся победы в конфликте на Украине.
Кирби заявил о готовности армии США вмешаться в случае победы России в СВО
Комментарии
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Лев Добрый
Этот придурок пока не знает, что наши Посейдоны уже ждут команду ПУСК!😎👈😜👍
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14 час.
федор
Дебилоид в роли адмирала ! А у тебя сучара духу хватит повоевать с Россией или падла думаешь что за лужей отсидишься? Утырок ты не поверишь как мы вас « любим» и мечтаем чтобы вы мрази наконец то дернулись , чтобы раз и навсегда уничтожить это блевотско - сатанинскую страну.. Подумай олух? Или вы только в Голливуде и в санкциях херои.
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12 час.
Алекс Сэм
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6 час.
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